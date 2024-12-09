После падения Асада РФ выбрала страну, чтобы создать проблемы Турции

Падение сирийского режима – это "плюха" России, считает нардеп Владимир Арьев. По его мнению, речь идет о большом позоре России, когда надувание щек завершилось максимально унизительно.

Владимир Путин

"Это означает, что Россия потеряет доверие у союзников по восстановленной оси зла. Также это означает, что кремлевским террористам будет необходимо восстановить пацанское реноме", — отметил нардеп.

По его словам, наскоки из "источников" роспропаганды на Турцию, которая стоит за свержением режима Башара Асада, ничем кроме риторики не закончатся — страшно. Поэтому кремлевский диктатор Владимир Путин будет искать возможность получить быстрый результат.

Как считает политик, в Украине очень вряд ли ему что-то "героическое" получится – сил немного, хотя наше военное командование на следующие два месяца должно быть готово к усилению наступления противника.

"Но теперь особенно волнуюсь за Грузию. Во-первых, Москва с удовольствием создаст проблемы на границе с Турцией. Во-вторых, придумать casus belli рашистам не в первый раз. В-третьих, нынешние грузинские власти фальсификациями и репрессиями открыли двери русскому миру, который всегда заходит грязным армейским сапогом", — говорит Арьев.

Поэтому, по его мнению, западная демократия, логически отвернувшаяся от текущих властей Грузии, не должна забывать о народе Грузии, который сейчас борется за свое право остаться в клубе демократий. Ситуация очень уязвима, а раненое кремлевское чудовище особенно опасно, если не добите, подытожил политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Саакашвили, третий президент Грузии, отреагировал на инициативу запретить ношение масок на митингах в Грузии и установку каркаса новогодней елки на проспекте Руставели. При этом он добавил, что РФ не помогла даже Асаду.







