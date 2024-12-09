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Ткачик Олеся
Падение сирийского режима – это "плюха" России, считает нардеп Владимир Арьев. По его мнению, речь идет о большом позоре России, когда надувание щек завершилось максимально унизительно.
Владимир Путин
По его словам, наскоки из "источников" роспропаганды на Турцию, которая стоит за свержением режима Башара Асада, ничем кроме риторики не закончатся — страшно. Поэтому кремлевский диктатор Владимир Путин будет искать возможность получить быстрый результат.
Как считает политик, в Украине очень вряд ли ему что-то "героическое" получится – сил немного, хотя наше военное командование на следующие два месяца должно быть готово к усилению наступления противника.
Поэтому, по его мнению, западная демократия, логически отвернувшаяся от текущих властей Грузии, не должна забывать о народе Грузии, который сейчас борется за свое право остаться в клубе демократий. Ситуация очень уязвима, а раненое кремлевское чудовище особенно опасно, если не добите, подытожил политик.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Саакашвили, третий президент Грузии, отреагировал на инициативу запретить ношение масок на митингах в Грузии и установку каркаса новогодней елки на проспекте Руставели. При этом он добавил, что РФ не помогла даже Асаду.
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