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Лиля Воробьева
После разговора с президентом США Дональдом Трампом глава Кремля перед пропагандистскими СМИ назвал главное требование РФ. Уже традиционно Путин требует устранить " первопричины этого кризиса".
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Также "Комментарии" писали о том, 19 мая ужина, завершился разговор Трампа и Путина . После этого глава Кремля вышел в российские СМИ. "Комментарии" собрали главные тезисы по его выступлению.Путин сообщил, что провел разговор с Трампом, он длился более 2 часов. Разговор с Трампом был откровенным и содержательным. Путин поблагодарил Трампа за поддержку возобновления прямых переговоров Москвы и Киева.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Вэнс озвучил, что Трамп предложит Путину в обмен на мир в Украине США предлагают размораживание отношений России со всем миром в обмен на мир в Украине. Таковым всегда было предложение Вашингтона, сообщил вице-президент США Джей Ди Венс, общаясь с прессой в самолете Air Force Two.
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