После переговоров с Трампом Путин сказал, что "главное для РФ"

После разговора с президентом США Дональдом Трампом глава Кремля перед пропагандистскими СМИ назвал главное требование РФ. Уже традиционно Путин требует устранить " первопричины этого кризиса".

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Беседа была очень конструктивной, и я ее оцениваю высоко. Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская стороны проявили максимум стремления к миру, чтобы мы нашли бы компромиссы, которые устроили все стороны. При этом хочу отметить, что в целом позиция России ясна. Главное для нас устранить первопричины этого кризиса. Если потребуется что-то уточнить, то пресс-секретарь Песков и помощник господин Ушаков разъяснят чуть позже, какие-то детали наших сегодняшних переговоров с президентом Трампом",- сказал он.

Также "Комментарии" писали о том, 19 мая ужина, завершился разговор Трампа и Путина . После этого глава Кремля вышел в российские СМИ. "Комментарии" собрали главные тезисы по его выступлению.

Путин сообщил, что провел разговор с Трампом, он длился более 2 часов. Разговор с Трампом был откровенным и содержательным. Путин поблагодарил Трампа за поддержку возобновления прямых переговоров Москвы и Киева.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Вэнс озвучил, что Трамп предложит Путину в обмен на мир в Украине США предлагают размораживание отношений России со всем миром в обмен на мир в Украине. Таковым всегда было предложение Вашингтона, сообщил вице-президент США Джей Ди Венс, общаясь с прессой в самолете Air Force Two.

"Размораживание отношений между Россией и остальным миром имеет много экономических выгод, но вы не получите этих выгод, если сможете продолжать убивать много невинных людей. Если вы готовы остановить убийства, США готовы быть партнером по делу мира", – заявил вице-президент США.