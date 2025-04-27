После переговоров в Риме Путин спустил на Трампа «придворных собак»: чего испугался диктатор

Со вчерашнего вечера в российском информпространстве резко усилилась антитрамповская риторика, отметил политолог Вадим Денисенко. По его словам, пока от разного уровня экспертов и политологов. И это все, добавляет политолог, происходит на фоне заявления кремлевского диктатора Владимира Путина о том, что он якобы готов к прямым переговорам с Украиной без каких-либо предварительных условий.

Владимир Путин

И такой "накат" явно срежиссирован сверху. Судя по всему, говорит Денисенко, Кремлю не понравилось все то, что вчера происходило в Риме.

При этом Денисенко отметил, что необходимо понимать стратегию Путина в отношении Дональда Трампа. По его словам, она состоит из нескольких вещей. Во-первых, Путин старается не подставиться и максимально льстить Трампу.

Во-вторых, Путин хочет делать все возможное и невозможное, чтобы сорвать переговоры руками украинцев. Как говорит Денисенко, диктатор за последний месяц дважды почти достиг цели и дважды недооценил влияние Европы как посредника.

В-третьих, Путин ставит почти все на экономическое соглашение, опять-таки недооценивая роль Европы. Кремль почти добился того, что удалось разорвать тему Украины и все другие темы в двусторонних отношениях с США.

"После вчерашних переговоров, судя по всему, в Кремле боятся, что теперь мяч будет на стороне России и они должны согласовать предложения по ЗАЭС, выходу из Харьковщины и т.д. Насколько я понимаю, их план был прост: Украине откажется от предложений по Крыму и России не нужно будет публично говорить, что они соглашаются на все остальные пункты плана. Похоже, что в переговорах с Трампом сейчас удалось найти какую-то формулировку по Крыму, которую может устроить и США и нас", — подчеркнул Денисенко.

Эксперт допустил, что Путин снова начнет играть в любимую игру "тянуть время". И цель затягивания та же, что и была раньше: на следующем этапе переговоров, пробовать их сорвать руками украинцев. Параллельно он будет продвигать идею прямых переговоров с Украиной, но цель та же: тянуть время и обвинять Украину в недоговороспособности, добавил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Западе раскрыли все предложения Трампа по поводу войны, которые стали шоком для Украины.



