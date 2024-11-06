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После победы Трампа стали известны требования Путина на переговорах по Украине

Путин потребует установление буферной зоны, уменьшение украинских войск и не только

сегодня, 10:21
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин проиграл выборы в США, считает политолог Вадим Денисенко. По его словам, он играл в ситуацию 50/50 и беспорядки в Вашингтоне.

После победы Трампа стали известны требования Путина на переговорах по Украине

Владимир Путин

"Путин должен пытаться тянуть время с любыми переговорами. Он не может обсуждать Украину, пока украинские войска в Курске. Также нынешняя ситуация на фронте будет заставлять его тянуть время. Как он может тянуть время? Как всегда: клеить дурака и угрожая ядерным оружием. Плюс он считает, что Трамп ему виноват. Даже если это не так – этот тезис существует в его голове", — считает политолог.

Денисенко предположил, что Путин на переговорах будет выдвигать несколько ключевых требований.

"Уменьшение армии, буферная зона и уничтожение ракетных войск как таковых. Но это второстепенные требования, ведь его базовая потребность – снятие санкций. И можно с большой долей вероятности говорить, что определенные санкции могут быть сняты. Исходя из этого у нас может появиться возможность для торга. Главное, выбрать правильную стратегию", – считает Денисенко.

К сожалению, подчеркивает политолог, по косвенным признакам мы можем говорить, что в стране началась избирательная кампания, и сейчас мы окажемся в ситуации большого количества компрометивных войн всех против всех.

"Это уже отчасти началось, но самая горячая фаза, с большой долей вероятности, может наступить в начале следующего года. Это, в свою очередь, может совпасть с теоретически возможным началом переговоров. Что, безусловно, будет ослаблять наши позиции", — говорит политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по предварительным данным Трамп одерживает победу на выборах в США. Его уже даже начали приветствовать по этому поводу.




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Источник: https://www.facebook.com/vadym.denysenko.1/posts/pfbid02bwdV642cQM8Ui3Do92g2Jv7L98kz3UmnvARWxKr7irvz76WT6UBwHdjnj1WKJmD2l
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