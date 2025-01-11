После попадания в плен военных КНДР в РФ обвинили Украину в кинднепинге

Пропагандистка Ольга Скабеева отреагировала на информацию о том, что Силы обороны взяли в плен двух военных КНДР, которые воюют против украинских военных в Курской области.

Пленный военный КНДР

В частности, Скабеева в Телеграме обвинила украинских военных в том, что они "украли" корейцев.

"ВСУ ворвались на территорию России, воюют в Курской области – нашли там, если правда, и украли корейцев, теперь кричат: "КНДР воюет с Украиной". Придурки. А что Украина делает в Курской области? И зачем ворует людней?" — написала Скабеева.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинские военные взяли в плен двух военных КНДР в Курской области. Сделать это было непросто, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, обычно россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия солдат Северной Кореи в войне против Украины.

Также "Комментарии" рассказывали , что в СБУ сообщили подробности относительно операции ВСУ. В частности, известно, что двое военных КНДР взяли в плен 9 января 2025 года. Один из них был задержан бойцами тактической группы №84 ССО, другой — воинами-десантниками Вооруженных Сил Украины. Известно, что северные корейцы получили ранения, им предоставили всю необходимую медицинскую помощь и отправили в Киев. В СБУ сообщили, что взять в плен военные не владеют ни английским, ни русским языками. Общение с ними осуществляется посредством переводчиков корейского языка в сотрудничестве с разведкой Южной Кореи. В СБУ сообщили, что один из пленных имел при себе российский военный билет, выданный на имя другого лица, зарегистрированного в Туве.



