После решения Трампа Медведев снова угрожает миру

Бывший президент Российской Федерации, а ныне заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев снова выступил с угрозами в адрес Запада.

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

В этот раз его реакция последовала после того, как Россия объявила об отмене моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности.

В социальной сети Х Медведев прокомментировал заявление Министерства иностранных дел России о снятии самоограничений в размещении указанных типов ракет. Он подчеркнул, что такое решение является "следствием антироссийской политики со стороны стран НАТО".

"Это новая реальность, с которой придется учитывать всех наших оппонентов. Ожидайте дальнейших шагов", – добавил Медведев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле после трех дней молчания ответили на ядерные угрозы Трампа . Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что необходимо быть осторожными по поводу ядерной риторики. По его словам, Россия "занимает ответственную позицию" по вопросу ядерного оружия. Таким образом представитель Путина ответил на угрозы Трампа отправить атомные подводные лодки поближе к России.

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле ответил на вопрос о перемещении американских атомных субмарин, способных нести ядерные заряды ближе к российским территориям. По его словам, Россия "в такую полемику не хотела бы никак вовлекаться и комментировать".

"Мы очень аккуратно относимся к любым заявлениям, связанным с ядерной тематикой. Россия занимает ответственную позицию. Позиция Путина прекрасно известна. Россия очень внимательно относится к тематике ядерного нераспространения", — сказал Песков.

По его словам, следует быть осторожными при озвучивании ядерных угроз

"Американские подлодки и так находятся на боевом дежурстве. Это постоянный процесс... Мы считаем, что все должны быть максимально осторожны с ядерной риторикой", — добавил Песков.