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Slava Kot
Бывший директор ФСБ РФ, а ныне помощник российского диктатора Владимира Путина Николай Патрушев сначала заявил об исчезновении Украины в 2025 году, а затем пригрозил тем, что Молдова прекратит свое существование. В Кишиневе ответили Патрушеву и назвали его заявления недопустимыми.
Николай Патрушев. Фото из открытых источников
Николай Патрушев заявил, что энергетические проблемы в Молдове создали местные власти. Помощник Путина призвал Кишинев "не обманывать ни себя, ни свой народ", а также настаивал "признать свои ошибки и начать исправлять ситуацию" пригрозив исчезновением Молдовы.
МИД Молдовы отреагировал на заявления Патрушева и указал, что основная цель российского чиновника – попытаться дестабилизировать ситуацию в стране.
Кроме Молдовы Патрушев также ожидает "прекращение существования" Украины в 2025 году из-за якобы "насильственного принуждения к неонацистской идеологии и ярой русофобии". На эти слова ответил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, который назвал Патрушева "сумасшедшим дедом, далеким от реальности". По его словам, Патрушевым управляет страх, ведь Россия ближе к распаду, чем Украина к исчезновению.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Путина дали новый прогноз по Украине и мирным переговорам.
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