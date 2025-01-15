После слов об исчезновении Украины Патрушев пригрозил прекращением существования Молдавии: реакция Кишинева

Бывший директор ФСБ РФ, а ныне помощник российского диктатора Владимира Путина Николай Патрушев сначала заявил об исчезновении Украины в 2025 году, а затем пригрозил тем, что Молдова прекратит свое существование. В Кишиневе ответили Патрушеву и назвали его заявления недопустимыми.

Николай Патрушев. Фото из открытых источников

Николай Патрушев заявил, что энергетические проблемы в Молдове создали местные власти. Помощник Путина призвал Кишинев "не обманывать ни себя, ни свой народ", а также настаивал "признать свои ошибки и начать исправлять ситуацию" пригрозив исчезновением Молдовы.

"Я не исключаю, что агрессивная антироссийская политика Кишинева приведет к тому, что Молдова либо войдет в состав другого государства, либо вообще прекратит свое существование", – сказал Патрушев.

МИД Молдовы отреагировал на заявления Патрушева и указал, что основная цель российского чиновника – попытаться дестабилизировать ситуацию в стране.

"Подобные заявления являются недопустимым вмешательством во внутренние дела нашей страны и направлены на дестабилизацию региона. Молдова — суверенное государство, твердо идущее путем демократии и европейской интеграции, согласно воле своих граждан", — осудили заявления Патрушева.

Кроме Молдовы Патрушев также ожидает "прекращение существования" Украины в 2025 году из-за якобы "насильственного принуждения к неонацистской идеологии и ярой русофобии". На эти слова ответил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, который назвал Патрушева "сумасшедшим дедом, далеким от реальности". По его словам, Патрушевым управляет страх, ведь Россия ближе к распаду, чем Украина к исчезновению.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Путина дали новый прогноз по Украине и мирным переговорам.