После ссоры с Трампом: в РФ озвучили необычное предложение Маску

Россия рассматривает возможность предоставить политическое убежище американскому миллиардеру Илону Маску в случае необходимости после его публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в комментарии агентству ТАСС сообщил Дмитрий Новиков, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам. Он отметил, что, по его мнению, Маск вряд ли будет обращаться за политическим убежищем, поскольку имеет "другую игру". Однако в случае необходимости Россия готова предоставить ему такую возможность.

Илон Маск. Фото: Reuters

Бывший президент России Дмитрий Медведев, ныне занимающий формальную должность заместителя председателя Совета безопасности РФ, также прокомментировал ситуацию. Он предложил выступить посредником по урегулированию конфликта между Трампом и Маском. По словам Медведева, такая помощь может быть предоставлена за "умную плату". Как сообщает ТАСС, экс-глава Кремля готова получить оплату в виде акций компании Starlink, которая принадлежит Маску и обеспечивает военную связь для Украины.

Бывший руководитель государственной корпорации "Роскосмос" и нынешний "сенатор" от оккупированных районов Запорожской области Дмитрий Рогозин также высказал свое мнение по поводу ссоры Маска и Трампа. Он подчеркнул, что Илон оказался в сложной ситуации из-за конфликта с влиятельным лицом. Рогозин добавил, что Маску угрожают депортацией из США и преследованием его бизнес-интересов, что является недобросовестным. По его словам, идея предоставить политическое убежище талантливым лицам в России может показаться кому-то экзотической, но для него это принципиальная позиция и настоятельная потребность.

Как уже писали "Комментарии", американский бизнесмен Илон Маск за день потерял 34 млрд дол. Причиной тому стал конфликт с президентом США Дональдом Трампом.