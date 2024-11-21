Россия якобы уже изменила тактику в зоне боевых действий с Украиной из-за начала использования ВСУ дальнобойных ракет Storm Shadow и ATACMS для ударов вглубь РФ, об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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Депутат страны-агрессора утверждает, что Россия якобы уже сбивает дальнобойные ракеты, однако есть "определенный процент", который в случае атак будет достигать "определенной цели".

При этом депутат Госдумы отмечает, что Россия продолжит с этим бороться. По его словам, якобы все необходимые средства для этого есть.

"Естественно, мы поменяем тактику, и мы уже ее поменяли. Мы будем вынуждены наносить больше ударов не только по военным объектам, но и по инфраструктурным объектам, что значительно усложнит возможности и жизнь в официальном Киеве. Мы будем предпринимать все политические усилия, чтобы остановить эти атаки", — заявил Чепа.

В то же время депутат Госдумы страны-агрессора считает, что якобы Украина получила устаревшие образцы вооружений, так как военно-промышленный комплекс США утилизирует устаревшие боеприпасы и размещает заказы на новые.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 19 ноября, Украина ударила по территории Брянской области американскими ракетами ATACMS. Якобы было запущено 8 таких ракет, две из них российская ПВО якобы сумел сбить. Кроме того, 20 ноября, ВСУ ударили британскими ракетами "Шторм Шедоу" по территории Курской области. Целью стал командный центр россиян. Bloomberg подчеркивает, что Великобритания одобрила использование Storm Shadow для ударов по территории РФ в ответ на развертывание Кремлем северокорейских военных в войне. Лондон расценил этот шаг Москвы как эскалацию конфликта.



