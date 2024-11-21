После угроз Путина в Кремле показали атаку на Днепр (ВИДЕО)

Главный муртад Кремля и бывший российский президент Дмитрий Медведев сразу после обращения Путина в страну и его новые угрозы. Показал в социальной сети Х атаку новой российской ракетой "Орешник" на Днепр.

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

"Так вот чего вы хотели? Ну, вы, черт возьми, получили это! Атака гиперзвуковой баллистической ракетой" – Медведев прокомментировал заявление Владимира Путина о применении баллистической ракеты "Орешник".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин лично ответил, чем Россия ударила по Украине . Российская Федерация нанесла удар по территории Украины, использовав баллистическую ракету "Орешник", что, по словам Кремля, было испытанием нового оружия. Диктатор сообщил, что Россия якобы нанесла комбинированный удар по оборонному объекту Украины, объясняя это ответом на удары, нанесенные американским и британским оружием по российской территории.

Также "Комментарии" писали о том, что Путин рассказал, какой будет месть РФ странам, давшим разрешение Украины избивать по России. Путин считает, что Украина как раз не может применять западное оружие. Теперь может атаковать страны, которые помогали в этом Украине.

Кроме того, Путин сказал, что РФ будет предупреждать людей, которых собирается убить . Путин сделал одну из самых циничных заявил за время полномасштабного вторжения РФ в Украину. По его словам, Россия предупредит мирное население перед ударом по территории Украины. Об этом он заявил во время своего обращения. Речь идет об использовании якобы супер новой ракеты РФ "Орешник", ведь средств против действия таких ракет нет во всем мире. Так цинично похвастался хозяин Кремля.