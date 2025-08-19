После встречи в Вашингтоне Путину дали три варианта по выбору: что стоит констатировать

Ведущие западные СМИ пишут о том, что встреча в Вашингтоне стала плохим днем для российского диктатора Владимира Путина, потому что Запад снова объединился. Действительно ли это так? Что мы можем констатировать по результатам саммита в США? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, выяснив мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Диктатору предлагают выбор

Нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий отметил, что прекращение огня по текущей линии фронта может состояться и без личной встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Фактически российскому диктатору предлагают выбор из трех вариантов. Такое мнение высказывай

Обозреватель отмечает, что первый вариант – согласиться на встречу с "нелегитимным Зеленским". Второй вариант – согласиться на прекращение войны по линии фронта без дополнительных встреч. Третий вариант – выйти из переговоров и продолжить воевать.

"Третий вариант можно исключить, ведь Путину переговоры нужны. Но каким будет его выбор между встречей с Зеленским и прекращением войны без такой встречи, интересно будет не только украинцам", — отметил Николай Княжицкий.

Единственный возможный вариант прекращения военных действий – это перемирие, по линии разграничения

Аналитик кандидат политических наук Олеся Яхно считает, что по итогам встреч на лидерском уровне можем констатировать, что стороны переговоров: Украина, Россия, США, Европа. В теневом формате пока маячит и Китай, о котором упомянула Россия и с которым США находятся в стадии активного тарифного переговорного процесса.

"Кремлю не удалось не только вытеснить Европу из переговорного процесса или привести к самоустранению, вспомните характеристику, если не ошибаюсь, Армина Паппергера о "детском столе", а наоборот – европейские лидеры прошли значительный путь в части понимания реалий безопасности, и Украины как части безопасности региона", – отметила эксперт.

Аналитик отмечает, что второй важный момент на котором стоит остановиться – это то, что негативные сценарии, в частности, навязывание российского варианта односторонних уступок, удалось обойти.

"И как бы помпезно ни выглядел прием Путина на Аляске, все же, содержательная часть, сама суть предложений – это ключевое. Здесь указана позиция дальнейшего обсуждения, сближение позиций там, где их можно сблизить. И это не "обмен территориями" или политический бред требований от РФ, а условия перемирия", – отметила Олеся Яхно.

По ее мнению, единственный возможный вариант прекращения военных действий – это перемирие, по линии разграничения. К этому все и должны прийти.

"Параллельно будут обсуждаться два вида гарантий: первый – по линии разграничения и обеспечения перемирия; второй – долгосрочные гарантии безопасности раз в отношении членства в НАТО нет решения", – подытожил эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Финляндии Александр Стубб, присутствовавший на переговорах в Вашингтоне, заявил, что из многочасовых дискуссий вытекли три основных результата. Первый и самый важный для Украины – разговор о гарантиях безопасности.

"Первым был содержательный разговор о гарантиях безопасности для Украины, согласованных между Европой и Соединенными Штатами, и мы начинаем конкретную работу над этим немедленно", – сказал президент.

По его словам, вторым важным результатом стало предложение провести двустороннюю встречу между президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, которую президент США Дональд Трамп затем обсудил в телефонном разговоре с Путиным, и тот дал утвердительный ответ.

"Третий пункт состоит в том, что после двусторонней встречи, если все пойдет хорошо, а это, конечно, большое "если", когда имеешь дело с Путиным, состоится трехсторонняя встреча", – сказал президент Финляндии.



