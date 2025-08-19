После встречи в Вашингтоне Путину дали три варианта по выбору: что стоит констатировать

Рубрики
Ведущие западные СМИ пишут о том, что встреча в Вашингтоне стала плохим днем для российского диктатора Владимира Путина, потому что Запад снова объединился. Действительно ли это так? Что мы можем констатировать по результатам саммита в США? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, выяснив мнения экспертов.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий отметил, что прекращение огня по текущей линии фронта может состояться и без личной встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Фактически российскому диктатору предлагают выбор из трех вариантов. Такое мнение высказывай
Обозреватель отмечает, что первый вариант – согласиться на встречу с "нелегитимным Зеленским". Второй вариант – согласиться на прекращение войны по линии фронта без дополнительных встреч. Третий вариант – выйти из переговоров и продолжить воевать.
Аналитик кандидат политических наук Олеся Яхно считает, что по итогам встреч на лидерском уровне можем констатировать, что стороны переговоров: Украина, Россия, США, Европа. В теневом формате пока маячит и Китай, о котором упомянула Россия и с которым США находятся в стадии активного тарифного переговорного процесса.
Аналитик отмечает, что второй важный момент на котором стоит остановиться – это то, что негативные сценарии, в частности, навязывание российского варианта односторонних уступок, удалось обойти.
По ее мнению, единственный возможный вариант прекращения военных действий – это перемирие, по линии разграничения. К этому все и должны прийти.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Финляндии Александр Стубб, присутствовавший на переговорах в Вашингтоне, заявил, что из многочасовых дискуссий вытекли три основных результата. Первый и самый важный для Украины – разговор о гарантиях безопасности.
По его словам, вторым важным результатом стало предложение провести двустороннюю встречу между президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, которую президент США Дональд Трамп затем обсудил в телефонном разговоре с Путиным, и тот дал утвердительный ответ.