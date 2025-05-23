Последствия будут ужасающими: в США озвучили условие нападения России на НАТО

Если Соединенные Штаты Америки уклонятся от ответа на потенциальные агрессивные действия президента РФ Владимира Путина против Польши или стран Балтии, это может привести к катастрофическим последствиям — включая прямой конфликт с НАТО. Такое мнение высказал Джон Болтон, бывший советник президента США Дональда Трампа, в интервью изданию LIGAnet.

Фото: 24 Канал

По его убеждению, подобное бездействие Вашингтона станет трагедией не только для государства-жертвы, но и для всего западного сообщества. Это создаст впечатление, что главная цель Кремля – раскол Евроатлантического альянса – достигнута. Болтон считает, что, несмотря на текущую военную слабость, Россия имеет стратегический интерес в Сувалкском коридоре, который открывает прямой сухопутный доступ к Калининграду, подобно советским временам.

Болтон предостерегает: если НАТО не отреагирует на нападение на одного из его членов, будет фактически обесценена Пятая статья Устава Альянса, что равнозначно его распаду.

Свою позицию высказал и военно-политический аналитик Александр Коваленко. По его мнению, у Кремля все еще могут быть возможности одновременного вторжения в несколько стран НАТО, в том числе не только в Польшу или страны Балтии, но и в Скандинавию — Швецию и Финляндию. По его словам, Путину нужен "новый фронт".

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский также отмечает: РФ не ищет мира, наращивает вооруженные силы, оказывает дипломатическое давление и готовится к эскалации. Несмотря на сложное состояние экономики, Кремль еще способен аккумулировать ресурсы для решительной атаки.

Публицист Александр Сотник добавляет, что Европа готовится к полномасштабной войне с Россией.

"Комментарии" уже писали, что Соединенные Штаты не высказывали возражений по поводу участия президента Украины Владимира Зеленского в саммите НАТО, который запланирован в Гааге на 24-25 июня.