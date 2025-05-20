Последствия переговоров Трампа и Путина: почему Украина оказалась в тупике

Вместо ужесточения давления и введения санкций против РФ президент США Дональд Трамп после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным хочет торговать с Москвой, а все предыдущие угрозы и обещания американского лидера оказались фикцией, считает политический обозреватель Роман Шрайк.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Роман Шрайк проанализировал разговор Трампа и Путина, заметив, что Украина ожидала от президента США давления на Россию из-за отказа от длительного прекращения огня. Трамп поддержал план лидеров ЕС по новым санкциям против России, а Путин нарушил установленный дедлайн на 12 мая. Все это должно было изменить теплое отношение Трампа к российскому диктатору, однако результат получился другой: переговоры Украины с РФ, отсутствие прекращения огня и санкций.

" Никакого прекращения огня, Трамп сюсюкает по телефону с Путиным... Европа, правда, придерживается слова и готовит санкции за отсутствие прекращения огня. А Трамп растекся лужицей и забыл все обещанное. Он не хочет вводить санкции, хочет торговать с ним, хочет разговаривать с ним по телефону, держать его за ручку, смотреть на его фотографию", — отмечает Шрайк.

По его словам, теперь Украина примет участие в безрезультатных переговорах с РФ, Европа будет продолжать вводить санкции, а США во главе с Трампом не изменит свою нынешнюю политику в отношении России.

" Единство Европы и США будет состоять в регулярных звонках и общих словах в заявлениях, при этом Трамп будет сюсюкать с любимым, Европа будет вводить санкции и поддерживать Украину деньгами и оружием, а Украина примет участие в безнадежном переговорном процессе, чтобы не огорчать Трампа", — заключает Шрайк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин бросил кость Трампа во время их телефонного разговора.

Также "Комментарии" писали, что Путин согласится на посредничество Трампа, если оно поможет достичь целей России на войне в Украине.