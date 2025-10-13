Посмертная маска Высоцкого: сколько за нее хотят в Европе на аукционе

Личные вещи известного советского актера, поэта и исполнителя песен Владимира Высоцкого будут проданы на торгах аукционного дома Drouot.

В Монако продадут посмертную маску советского певца и актера за 100–120 тыс. евро

Лоты на аукцион предоставила вдова Высоцкого – французская актриса и певица российского происхождения Марина Влади.

Самым дорогим лотом будущих торгов стала посмертная маска Высоцкого, изготовленная из сплава бронзы и серебра. На обороте маски красным маркером написана дата – 1980 – год смерти певца и инициалы Влади – MV. Оценная стоимость реликвии находится в диапазоне 100-120 тыс. евро .

Еще один лот — последнее стихотворение Высоцкого, написанное бардом на картонке из туристического агентства. "И снизу лед, и сверху. Есть между…", — написал поэт 11 июня 1980 года, за полтора месяца до своей смерти. Оценочная цена лота составляет 10-15 тысяч евро.

Среди других экспонатов личной коллекции Влади несколько фотографий ее и Высоцкого, выполненных разными фотографами в разные годы. Так, на торги выставлены "Портрет Марины Влади и Высоцкого, 1975 год в Нью-Йорке" авторства Леонида Любяницкого, цветная фотография Влади и Высоцкого на одной из площадей Рима работы неизвестного автора, четыре фотографии барда, сделанные Валерием Плотниковым в 1975 году. Стоимость фотографий лежит в пределах от 80 до 1200 евро.

Еще один лот, непосредственно касающийся Влади-Высоцкого – большая икона, которую пара получила на свадьбу в Москве в 1971 году. Ожидается, что ее новый владелец заплатит за нее не менее 1,2 тысяч евро. К реликвии прилагается сертификат подлинности, изданный Третьяковской галереей.

Также Влади выставила на аукцион около двух десятков работ художника Михаила Шемякина, эстимейт каждой из которых лежит в пределах 600 евро. Несколько дороже — в 2-3 тысячи евро оценивается акварель Шемякина под названием "Борзая и женщина".

Помимо картин и фотографий каталог торгов содержит немало украшений, принадлежавших Марине Владе. Среди них — кольца с драгоценными камнями, золотые браслеты, платиновые броши, авторучка и даже два бриллианта без обрамления. Цена каждого лота очень отличается – да, женские часы Boucheron можно приобрести за 500-600 евро, а вот за кольцо Cartier новому владельцу придется отдать около 15-20 тысяч евро. Марина Влади была последней женой Владимира Высоцкого и является автором воспоминаний о нем "Владимир или прерванный полет".

