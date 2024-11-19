Посол Кремля в ООН угрожает Европе серьезными последствиями: все из-за решений Байдена

Президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по территории России дальнобойным оружием, в том числе ракетами ATACMS. Это вызвало бурную реакцию постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, который считает, что решение снять ограничение стало результатом "агонии демократической администрации, потерпевшей унизительное поражение на президентских выборах".

Василий Небензя в ООН. Фото из открытых источников

Посол России Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН отреагировал на решение президента США Джо Байдена разрешить Украине использовать американские ракеты ATACMS для поражения целей в глубине территории России. Небензя пригрозил, что такими действиями будут вовлечены в войну другие страны.

"Джо Байдену, возможно, по многим причинам нечего терять, но мы смущены недальновидностью лидеров Великобритании и Франции. Они готовы сыграть на руку уходящей администрации и втягивают не только свои страны, но и всю Европу в масштабную эскалацию с серьезными последствиями, и западным странам следует очень хорошо над этим подумать", – сказал Небензя.

Глава МИД Украины Андрей Сибига считает, что украинские силы имеют право на удары по стране агрессору, которая напала на Украину. По его словам, снятые ограничения могут изменить ситуацию и сделать войну короче.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на решение Байдена позволить Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь России. Песков вспомнил слова Путина.

Также "Комментарии" писали о минимальных условиях Украины для начала переговоров с Россией по поводу войны.