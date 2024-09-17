Россия приняла к сведению заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о необходимости переговоров по Украине, однако каких-либо конкретных предложений не получала, об в беседе с радиостанцией Deutschlandfunk заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

Олаф Шольц

"Мы охотно принимаем к сведению слова канцлера. Возможно, это означает, что на Западе появилось понимание того, что необходим мирный план", — сказал посол страны-агрессора.

При этом он подчеркнул, что ранее Венгрия также пыталась выступать с мирной инициативой по Украине, однако такие намерения не поддержали в Европейском Союзе. При этом посол РФ сказал, что пока неизвестно, как отреагируют на план Шольца в ЕС. Также он добавил, что любые мирные инициативы должны быть "реальными и ясными".

"Если снова речь пойдет о новой редакции предыдущей так называемой формулы Зеленского, этих пунктов в другой версии, в другой редакции, то это для нас совершенно неприемлемо", — заявил Нечаев.

При этом известно, что в РФ категорически отказываются обсуждать "формулу мира" президента Владимира Зеленского, поскольку она предусматривает не только возобновления территориальной целостности Украины, а и наказания военных преступников, и выплату Украине репараций.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Зеленский якобы получил компромат на Шольца. Его суть в тому, что канцлер якобы сговорился с Россией, что он выступит с мирным планом для Украины, который будет предполагать, что Киев пожертвует территориями в обмен на прекращение войны.

При этом известно, что в последнее время появилось очень много всяких разных мирных планов, а РФ всячески старается продемонстрировать Западу, что она якобы готова уничтожить Украину, если не будет заключен мир на ее условиях.



