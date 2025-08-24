Пока мировые лидеры приветствовали Украину с 34-летием независимости, российское посольство в Италии опубликовало пропагандистский ролик с критикой этого праздника. В видео, распространенном в социальных сетях, раздаются типичные тезисы российской дезинформации.

День независимости Украины. Фото из открытых источников

Ролик посольства России в Италии сопровождался подписью: "День независимости Украины: нечего праздновать". Авторы материала пытаются подвергнуть сомнению суверенитет Украины, утверждая, что страну "продают западным государствам и транснациональным корпорациям".

Кроме того, в видео звучит "аргумент" о якобы утрате "нейтралитета" Украины из-за стремления вступить в НАТО и Европейский Союз. Подобные нарративы Кремль активно продвигает с 2014 года, пытаясь дискредитировать западную поддержку Киева.

Тон русского посольства резко контрастирует с позицией большинства глобальных стран. Президент США, лидеры ЕС и ряд международных организаций приветствовали Украину с Днем Независимости, подчеркнув поддержку в борьбе против российской агрессии. Такие заявления российских дипломатов являются частью информационной кампании, направленной на подрыв международного доверия к Украине и усугубление внутренних сомнений в обществе.

