«Поставка российского газа через Украину»: какой «трюк» готовит Орбан

Венгрия продолжает переговоры с Россией и Украиной о сохранении поставок газа через украинскую территорию. Это происходит даже несмотря на то, что большая часть импорта российского газа уже осуществляется через трубопровод "Турецкий поток".

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не хочет отказываться от маршрута через Украину. Об этом сообщает международное информагентство Reuters.

Проходящий через Украину трубопровод является одним из последних больших маршрутов для российского газа в Европу. Однако этот путь может быть закрыт в конце года, поскольку Киев не намерен продолжать пятилетнее транзитное соглашение, по которому газ поставляется в Словакию, Чехию и Австрию.

Орбан отметил, что Венгрия предлагает определенный "трюк", чтобы сохранить поставки газа через Украину.

"Мы сейчас пробуем трюк... что, если бы газ, когда он попадает на территорию Украины, уже не был бы российским, а был бы в собственности покупателей. Таким образом, попадающий в Украину газ больше не будет российским, а будет венгерским", – сказал он.

Премьер Венгрии добавил, что переговоры с Россией и Украиной продолжаются и пока неизвестно, согласятся ли на это предложение обе стороны. Однако он подчеркнул, что Венгрия не отказывается от использования украинского маршрута для транспортировки газа.

В этом году Венгрия импортировала около 7,5 миллиарда кубометров российского газа через "Турецкий поток", а также получила дополнительные объемы через Румынию. В то же время внутренняя добыча газа в стране составляет всего 1-1,5 миллиарда кубометров в год.

Напомним, соглашение между Украиной и Россией о транзите газа завершается 1 января 2025 года. Киев не будет его продолжать, однако Украина не прочь транспортировать через свою ГТС любой газ, кроме российского.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не позволит, чтобы страна-поставщик газа в Европейский Союз получала его транзитом из России. И стыдно думать о заработке на дешевом российском газе, когда украинцы отдают свою жизнь за собственную свободу и независимость.