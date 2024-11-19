Постпред террористической России в Совбезе ООН Василий Небензя обрушился с критикой на Великобританию и заявил, что именно она подтолкнула Украину к продолжению конфронтации с Россией и неминуемому "разгрому".

Василий Небензя

Небензя в очередной раз рассказал о том, что после начала военного конфликта, находившийся в то время на посту премьер-министра Великобритании Борис Джонсон, посетил Киев и отговорил украинского лидера Владимира Зеленского подписать в Стамбуле мирное соглашение с РФ.

"Думаю, в Украине не забудут того, что именно благодаря таким действиям страна сегодня находится в ужасающем экономическом состоянии, потеряла большую часть своей армии и военной техники и лишилась как минимум четырех регионов", — заявил Небензя.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава МИД Великобритании Дэвид Лемми заявил, что российский диктатор Владимир Путин реагирует только на фактор силы, поэтому мир должен сплотиться и противостоять российской агрессии на каждом шагу. По его словам, Путин все поставил на войну в Украине. Глава МИД Великобритании подчеркнул, что если Путин не потерпит поражение на войне в Украине, то другие страны могут столкнуться непосредственно с российской агрессией. По словам Лемми, в таком случае мир погрузится в состояние, где не будут действовать принципы Устава ООН.

Также "Комментарии" рассказывали, что в Стамбуле Россия требовала передачи части украинских территорий под свой контроль и юридического признания этих территорий российскими, что противоречит международному праву и абсолютно неприемлемо для Украины. Кроме того, Россия настаивала на отмене санкций и отказе Украины от права требовать компенсаций или привлечения к ответственности за совершенные агрессором преступления, что также является абсурдным. Также требования России включали контроль над внутренними и внешними делами Украины, включая язык, культуру и историю, что тоже неприемлемо.





