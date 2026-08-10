"Потемкинскую деревню" срочно создают в Новосибирске перед приездом Путина

В Новосибирске российские власти спешно взялись за благоустройство города на фоне ожидаемого визита Владимира Путина. Местные чиновники срочно ремонтируют дороги, перекладывают асфальт и приводят в порядок фасады зданий, создавая показательную картинку для российского диктатора.

Новосибирск срочно готовят к визиту Путина

Как сообщает Nexta, подготовка к визиту Путина в Новосибирск носит характер экстренных работ. Ожидается, что таким образом власти хотят продемонстрировать главе Кремля благополучное состояние города, хотя Путин не посещал Новосибирскую область и в 2018 году.

По данным ресурса, подобная практика уже наблюдалась перед поездками российского диктатора в другие регионы. В частности, в Иркутске и Красноярске перед приездом временно снижали цены на бензин, а после отъезда Путина они возвращались к предыдущему уровню.

На фоне атак Украины по РФ Путин чаще посещает отдаленные регионы страны. С июня 2026 года среди направлений его поездок преобладают Сибирь и другие территории, где ниже угроза атак украинских беспилотников. 24 июля Путин побывал на авиационном заводе в Иркутске, на следующий день встретился с президентом Казахстана в Омске, а 3 августа совершил неанонсированный визит в Красноярский край.

Что означает "потемкинская деревня"

Выражение "потемкинская деревня" используется для описания показательного благоустройства или бутафории, призванной скрыть реальные проблемы и создать иллюзию благосостояния. Происхождение идиомы связывают с князем Григорием Потёмкиным, который якобы предписывал создавать декоративные поселения вдоль маршрута Екатерины II во время ее путешествия в Крым в 1787 году.

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