Потери впечатляющие: кто и в каких количествах гибнет за Россию

Темпы прироста погибших россиян в Украине в последние месяцы самые высокие с начала войны.

В РФ растут потери. Фото из открытых источников

Журналистам BBC вместе с изданием "Медиазона" удалось установить имена 78 329 российских военных, погибших на войне в Украине.

Сообщается, что показатели осенних месяцев превышают прошлогодние в 1,6 раза и более чем в 2 раза по сравнению с 2022 годом.

По данным изданий, сейчас средний возраст ликвидированных россиян составляет 38 лет, в то время как в первые месяцы вторжения в Украину преимущественно погибали 21-летние.

В течение сентября 2024 ежедневно журналисты в среднем фиксировали сообщения о гибели 140 российских военных. Показатели октября стали еще выше – подтверждалось в среднем 152 смерти россиян в сутки.

По их данным, темпы роста потерь РФ за последние два месяца в 1,6 раза превышают средние ежедневные показатели 2023 года, когда фиксировали около 90 смертей в сутки.

Издание сообщили, что больше всего потерь среди добровольцев, подписавших контракт. Их доля продолжает расти и составляет сейчас 16 551 человек – это 23% от общего количества подтвержденных потерь РФ.

Журналисты отметили, что в начале войны преимущественно погибали 21-летние российские контрактники из элитных подразделений. В 2023 году типичным погибшим был 34-летний заключенный, уехавший воевать из тюрьмы. По состоянию на осень 2024 среднестатистический погибший россиянин – это доброволец.

Отмечается, что, по меньшей мере, 56% погибших россиян не были связаны с армией на момент начала войны. При этом журналисты не смогли установить, как попали на фронт 28% ликвидированных россиян.