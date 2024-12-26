У берегов Испании затонуло российское судно "Урса Майор", что повлечет за собой значительные проблемы для Кремля, поскольку это была уникальная единица, важная для военной логистики России. Об этом сообщил обозреватель Forbes Дэвид Акс.

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По его словам, потеря 13 000-тонного судна будет оказывать серьезное влияние на российскую компанию "Оборонлогистика", а также отразится на судостроительной отрасли страны. Отдельно следует отметить, что уникальность этого судна заключалась в наличии накатных рамп и вертикальных кранов, что позволяло эффективно загружать грузы.

"Урса Майор" являлась важным элементом для поддержки русского гарнизона в Сирии. Однако судно стало уязвимым после смены политического режима в Сирии. Однако, по мнению Акса, это судно выполняло другие важные задачи.

Журналист также отмечает, что корабль вышел из Санкт-Петербурга 16 декабря вместе со вспомогательным судном "Спарта" и российским корветом "Сметливый", направляясь во Владивосток. Весь путь его следования наблюдали представители британского Королевского флота и патрульный корабль португальских ВВС.

В частности, основным грузом "Урса Майор" были два больших грузовых крана и специальные люки для атомного ледокола. Акс считает, что эти габаритные краны могли стать причиной перегрузки судна, что потенциально привело к его затоплению.

Кроме того, вместе с кораблем на дно пошли краны, предназначенные для Владивостокского терминала, а также люки для ледоколов. Это срывало важные задачи, связанные с развитием портовой инфраструктуры и Северного морского пути, которые являлись частью государственной программы России.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Красном море затонуло судно с несколькими десятками человек на борту .