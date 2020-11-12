Повторение Кемерово - в одном из больших городов России опять горит торговый центр

В России — снова масштабный пожар. В Рязани произошло крупное возгорание в одном из торгово-развлекательных центров "М5 Молл", который находится на северо-запад от центра города. Очевидцы пожара опубликовали видео происшествия в соцсетях.

На кадрах видно, что очаг возгорания довольно крупный – из поврежденной крыши вырывается большое пламя, наблюдается сильная задымленность из-за сгорания пластиковых деталей. Свидетели утверждают, что огонь в считанные минуты охватил огромную территорию ТРЦ, в результате чего внешняя стена рухнула.

На место происшествия прибыли спасатели – более десятка техники. Вскоре пожар был ликвидирован. По данным управления МЧС жертв и пострадавших среди посетителей и персонала торгового центра нет. Причину возгорания еще предстоит установить.









Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на юге Москвы, на Варшавском шоссе, загорелся склад с газовыми баллонами. Сообщается, что спасатели долго не могли начать тушение пожара из-за продолжающихся сильных взрывов. По данным источника, на территории находились резервуары с газом объемом порядка 500 литров.





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