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Повторит ли Путин путь Гитлера: стало известно, как может завершиться жизнь и карьера безумного диктатора

Кремлевский диктатор Путин очень ценит свою жизнь, поэтому по пути Гитлера он не пойдет

сегодня, 18:26
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Ткачик Олеся

Война, развязанная Россией против Украины, находится на очень сложной стадии. Если сравнивать с историческими событиями, то эта война сейчас на этапе, подобном ситуации 1943 года во время Второй мировой. Тогда еще не было очевидно, что Третий рейх терпит поражение, но появлялись первые признаки его неизбежного падения, такое мнение в эфире Freedom выразил украинский ученый, военный и публицист, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Повторит ли Путин путь Гитлера: стало известно, как может завершиться жизнь и карьера безумного диктатора

Владимир Путин

По словам Дикого, нынешняя ситуация также рождает много ожиданий и надежд, среди которых есть и мечты о возможном самоубийстве диктатора Владимира Путина. Однако он подчеркивает, что Путин – не тот тип личности. В отличие от Адольфа Гитлера, Путин – бывший работник КГБ, никогда не рисковавший собственной жизнью и всегда ставивший собственные интересы на первое место. Дикий отмечает, что такие люди, как Путин, слишком любят себя и свою жизнь, поэтому вряд ли он пойдет по пути Гитлера.

Дикий также размышляет о других возможных сценариях, таких как покушение со стороны охраны или судебный процесс над Путиным. Он считает, что украинцев вполне бы устроила судьба Путина, похожая на постигшую Саддама Хусейна или Муаммара Каддафи. Хотя, отмечает Дикий, вариант с Саддамом маловероятен из-за отсутствия смертной казни в нашем регионе, остается возможность того, что Путин может повторить судьбу Каддафи.

Он также поделился своими переживаниями о том, что Украине после обретения независимости в 1991 году придется платить высокую цену за свою свободу. По его мнению, на Майдане во время Революции Достоинства украинцы уже заплатили эту цену, однако, как оказалось, борьба продолжается и цена продолжает расти.

Дикий отметил, что надеялся, что жертвы на Майдане станут окончательной ценой за свободу Украины, но, к сожалению, оказалось, что это было только начало. Украина продолжает платить высокую цену за свою независимость и эта цена только увеличивается со временем.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что сейчас на фронте сложилась очень тяжелая ситуация.




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Источник: https://uatv.ua/uk/vijna-zaraz-na-duzhe-vazhkij-fazi-mirkamy-drugoyi-svitovoyi-na-rivni-1943-roku-dykyj/
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