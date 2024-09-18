Повышенная радиация на границе с Россией: в Кремле отреагировали

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские специальные службы не выявили признаков повышения уровня радиации вблизи границы с Норвегией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле ответил на вопрос по всплеску уровня радиоактивного цезия-137, который зафиксировали две норвежские станции радиоактивного мониторинга. По словам представителя администрации Путина, Россия не зафиксировала изменение уровня радиации.

"Со стороны наших соответствующих служб никаких уведомлений о повышенном содержании тех или иных изотопов в атмосфере не было. Каких-либо уведомлений об угрозах для здоровья людей тоже не было", — сказал Песков.

Напомним, что Управление радиационной и ядерной безопасности Норвегии (DSA) зафиксировало повышенный уровень цезия-137 в воздухе на двух фильтровальных станциях вблизи границы с Россией. По данным DSA, концентрация радиоактивного цезия была очень низкой и не представляла угрозы для людей, однако показатель превысил обычные данные, что привело к беспокойству.

Причинами повышенного уровня радиации могли стать масштабные военные учения РФ "Океан-2024", лесные пожары во время которых высвободился цезий-137, вобранный деревьями во время аварии на Чернобыльской АЭС. Также среди источников радиоактивности мог быть российский полигон россиян на Новой Земле, где проводились испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американские исследователи обнаружили секретную базу россиян с ядерным оружием.

Также "Комментарии" писали, что в Украине ответили на ядерные угрозы Путина.