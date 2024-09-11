Появилась реакция Кремля на дебаты Трампа и Харрис

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Представитель администрации Путина призвал, чтобы оба кандидата перестали использовать имя российского диктатора Владимира Путина в своей предвыборной борьбе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле прокомментировал дебаты между Трампом и Харрис, заявив, что оба кандидата имеют негативное отношение к России.

"От какой партии не были бы кандидаты в президенты США, они сохраняют негативное отношение к РФ", – сказал Песков.

Представитель Кремля попросил, чтобы Харрис и Трамп не использовали фигуру российского диктатора Владимира Путина во время проведения предвыборной кампании.

"Кремль призывает кандидатов в президенты США "оставить в покое" фамилию Путина, которая используется как инструмент внутриполитической борьбы", — добавил Песков.

В ночь на 11 сентября в США состоялись дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Трамп, отвечая на вопрос о войне в Украине, заявил, что закончит ее очень быстро позвонив Путину и Зеленскому. Камала Харрис ответила, что если бы Трамп был президентом США, то сдал бы Украину Путину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции из России на дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.



Также "Комментарии" писали, что Харрис получила мощную поддержку после дебатов с Трампом. На это отреагировал американский миллиардер и поклонник Трампа Илон Маск неожиданным сообщением.

