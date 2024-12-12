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Появилась реакция Кремля на удары по Таганрогу

В Кремле пригрозили Украине за удары по Таганрогу.

сегодня, 11:26
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Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на удары ракетами по Таганрогу, которые произошли в ночь на 11 декабря. По его словам, со стороны Россия будет отвечать на такие атаки западными ракетами ATACMS по территории страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Появилась реакция Кремля на удары по Таганрогу

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле прокомментировал взрывы в Таганроге и пригрозил реакцией со стороны РФ.

"Здесь я хочу напомнить совершенно недвусмысленное и прямое заявление Министерства обороны, которое было вчера. Четко было сказано, что ответ будет. Ответ на удары ВСУ западными ракетами по Таганрогу пойдет тогда и так, как будет признано целесообразным", – заявил представитель Кремля.

В ночь на 11 декабря в Таганроге Ростовской области произошла серия взрывов. Целью атаки мог быть Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева, по другим предположениям, "прилет" мог быть по заводу "Красный гидропресс", входящий в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".

Минобороны РФ заявило, что было выпущено шесть ракет ATACMS, две из которых сбиты, а четыре якобы были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. Также российское Минобороны традиционно пригрозило Украине ответом. В то же время аналитики считают, что для удара могло использоваться украинское оружие, в частности ракета-дрон "Паляница" .

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны Рустем Умеров рассказал новые детали об украинской ракете-дроне "Паляница"

Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле ответили на заявление Трампа начать мирные переговоры для окончания войны. Дмитрий Песков назвал условие, которое ранее озвучил Путин.



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