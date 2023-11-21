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Появилась реакция Кремля на заявление Зеленского о праве Украины на ликвидацию Путина

Дмитрий Песков заявил, что на словах покушались на Путина уже много раз

сегодня, 14:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что планам Украины о покушении на президента России Владимира Путина не суждено осуществиться. Как передает портал "Комментарии", такое заявление главный рупор Кремля сделал, реагируя на ответ президента Владимира Зеленского таблоиду "The Sun" о праве Украины ликвидировать Владимира Путина, если будет такая возможность, потому что речь идет о защите Украины. Слова Пескова передает российское пропагандистское информагентство "ТАСС".

Появилась реакция Кремля на заявление Зеленского о праве Украины на ликвидацию Путина

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

"Покушались словесно на Путина много раз из Украины. На самых разных уровнях. Мы прекрасно осознаем это. И ничего у них (Ред. – Украины) не получится", – заявил Дмитрий Песков.


Пресс-секретарь российского диктатора также повторил, что Кремль уверен в том, что Россия в захватнической войне против Украины достигнет своих целей.

Стоит отметить, перед этим президент Владимир Зеленский в интервью The Sun заявил, что Россия не оставляет намерений любым способом устранить украинского президента, и Украина в свою очередь также может ликвидировать Путина, если будет такая возможность, потому что речь идет о защите страны. На вопрос, воспользуется ли Украина шансом убить Путина, если представится такая возможность, Зеленский ответил: "Это война − и Украина имеет все права защищать свою землю".

Читайте также на портале "Комментарии" - президент Владимир Зеленский рассказал, где россияне уже планируют новую войну.

Также издание "Комментарии" сообщало – РФ продолжает перебрасывать резервы через Мариуполь на фронт, но есть нюанс.




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Источник: https://tass.ru/politika/19339363
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