Появилась реакция Кремля на заявление Зеленского о праве Украины на ликвидацию Путина

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что планам Украины о покушении на президента России Владимира Путина не суждено осуществиться. Как передает портал "Комментарии", такое заявление главный рупор Кремля сделал, реагируя на ответ президента Владимира Зеленского таблоиду "The Sun" о праве Украины ликвидировать Владимира Путина, если будет такая возможность, потому что речь идет о защите Украины. Слова Пескова передает российское пропагандистское информагентство "ТАСС".
Дмитрий Песков. Фото из открытых источников
Пресс-секретарь российского диктатора также повторил, что Кремль уверен в том, что Россия в захватнической войне против Украины достигнет своих целей.
Стоит отметить, перед этим президент Владимир Зеленский в интервью The Sun заявил, что Россия не оставляет намерений любым способом устранить украинского президента, и Украина в свою очередь также может ликвидировать Путина, если будет такая возможность, потому что речь идет о защите страны. На вопрос, воспользуется ли Украина шансом убить Путина, если представится такая возможность, Зеленский ответил: "Это война − и Украина имеет все права защищать свою землю".
Читайте также на портале "Комментарии" - президент Владимир Зеленский рассказал, где россияне уже планируют новую войну.
Также издание "Комментарии" сообщало – РФ продолжает перебрасывать резервы через Мариуполь на фронт, но есть нюанс.
Обсуждения
Новости