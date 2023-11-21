Появилась реакция Кремля на заявление Зеленского о праве Украины на ликвидацию Путина

Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что планам Украины о покушении на президента России Владимира Путина не суждено осуществиться. Как передает портал "Комментарии", такое заявление главный рупор Кремля сделал, реагируя на ответ президента Владимира Зеленского таблоиду "The Sun" о праве Украины ликвидировать Владимира Путина, если будет такая возможность, потому что речь идет о защите Украины. Слова Пескова передает российское пропагандистское информагентство "ТАСС".

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

"Покушались словесно на Путина много раз из Украины. На самых разных уровнях. Мы прекрасно осознаем это. И ничего у них (Ред. – Украины) не получится", – заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского диктатора также повторил, что Кремль уверен в том, что Россия в захватнической войне против Украины достигнет своих целей.

Стоит отметить, перед этим президент Владимир Зеленский в интервью The Sun заявил, что Россия не оставляет намерений любым способом устранить украинского президента, и Украина в свою очередь также может ликвидировать Путина, если будет такая возможность, потому что речь идет о защите страны. На вопрос, воспользуется ли Украина шансом убить Путина, если представится такая возможность, Зеленский ответил: "Это война − и Украина имеет все права защищать свою землю".

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