Появилась реакция России на удары Украины по нефтепроводу "Дружба"
commentss НОВОСТИ Все новости

Появилась реакция России на удары Украины по нефтепроводу "Дружба"

Мария Захарова обвинила Запад в "безумии" из-за отсутствия реакции на удары Украины по нефтепроводу "Дружба".

25 августа 2025, 16:15
Автор:
avatar

Slava Kot

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские атаки по нефтепроводу "Дружба" должны получить резкую реакцию мира. По ее словам из-за отсутствия критики по поводу действий Украины по отношению к РФ говорит о "безумии".

Появилась реакция России на удары Украины по нефтепроводу "Дружба"

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова в традициях российской пропаганды отреагировала на удары по нефтепроводу "Дружба" и обвинила Украину.

"Удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба" являются чистой водой бандитизмом, подобная деятельность классифицируется как террористическая", – сообщают российские СМИ реакцию Захаровой.

Кроме критики Украины спикер МИД РФ также упрекнул другие страны и удивилась отсутствию их реакции на атаку по российскому нефтепроводу.

"Любые атаки на гражданскую инфраструктуру должны порицаться всеми странами. Отсутствие должной реакции Запада говорит либо о его безумии, либо о его антиправовой направленности", — добавила Захарова.

Напомним, что в августе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал Украину. По его словам, Будапешт перестал получать российскую нефть из-за пострадавшего после атак ВСУ нефтепровода "Дружба". Впоследствии министр снова обвинил Киев в новой атаке по российской инфраструктуре, заявив, что это атака на "энергетическую безопасность" Венгрии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский двузначно ответил на вопрос о "дружбе" с Венгрией. По словам президента, дальнейшее существование "дружбы" зависит исключительно от шагов Будапешта.

Также "Комментарии" писали, что Сийярто истерически отреагировал на заявление МИД Украины по поводу российской нефти.



