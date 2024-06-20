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Пойдет ли Путин на использование ядерки, если начнет проигрывать в Украине

Кремлевский диктатор может пойти на применение ядерного оружия, сказал в комментарии Главреду военный эксперт Дмитрий Снегирев

сегодня, 13:33
Автор:
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Ткачик Олеся
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Военный аналитик и сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев высказал свое мнение о заявлении секретаря СНБО Александра Литвиненко о возможности использования Владимиром Путиным ядерного оружия в случае неудачи российской армии в Украине.

Пойдет ли Путин на использование ядерки, если начнет проигрывать в Украине

Владимир Путин

Как отметил эксперт, цитата Литвиненко свидетельствует о возможности такого сценария. Фактически Российскую Федерацию возводят в тупик, и там начинают понимать, что экономика не выдержит дальнейших военных действий.

Снегирев объяснил, что экономические санкции, несмотря на критику, оказывают существенное влияние на состояние российского военно-промышленного комплекса и экономики в целом.

Но, говорит эксперт, кремлевский диктатор Владимир Путин не может позволить себе проиграть эту войну, поскольку он поставил на карту очень многое. Это касается не только территориальных выигрышей, но общего порядка безопасности в Европе и мире.

"Поражение Российской Федерации будет свидетельствовать о личном поражении Путина и, соответственно, фактическое сведение Российской Федерации на маргинал", – сказал Снегирев.

Аналитик уверен, что это понимают в Российской Федерации, и поэтому обращаются к эскалации напряжения, в частности, к проведению второго этапа ядерных учений на территории Республики Беларусь.

Такие действия, говорит эксперт, оказывают давление на страны НАТО, прежде всего Польшу и страны Балтии, и открывают возможность реализации сценария так называемого Сувалкского коридора и непосредственного военного вторжения на территорию Беларуси и других стран Балтии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, при каких условиях кремлевский диктатор Владимир Путин может пойти на использование ядерного оружия.




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Источник: https://glavred.net/world/yadernyy-shantazh-putina-ekspert-nazval-napravleniya-veroyatnogo-udara-rf-10574435.html?_gl=1*lei9q6*_ga*MTM2NTI0MDgxNS4xNjg2MjAzMTQx*_ga_GTZ11TXQEP*MTcxODg3Nzg5OS41OTkuMC4xNzE4ODc3ODk5LjYwLjAuMA..*_ga_XPHWQKG4FQ*MTcxODg3NzkwMC41
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