Пойдет ли Путин на условия Трампа и остановит войну в Украине: неожиданный прогноз

Сейчас многие эксперты думают над тем, отступит ли кремлевский диктатор Владимир Путин перед угрозами президента США Дональда Трампа, отметил председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

Владимир Путин

При этом, по его мнению, здесь речь идет не о психологии, а о банальной логике диктатора.

"Путин так раскочегарил свою военную машину и извинился над мозгами своего "глубинного народа", что ему без продолжения войны – никак. Свертывание боевых действий, остановка выплат и даже минимальное уменьшение бюджета на нужды Минобороны автоматически запустит волну недовольства. Поэтому пока Путин будет жив, ему постоянно нужна агрессия", – отметил эксперт.

Вместе с тем, по его словам, переключиться с Украины на другой вариант, как, например, на Сирию, сейчас не очень получится. А это значит, что еще одна малая "победоносная" война – вещь совершенно неочевидная из-за нехватки ресурсов.

Шлинчак добавил, что можно предположить, что Путин может пойти на "заморозку" войны, и тогда он сможет кормить свой народ сказкой о том, что РФ накопит силы и ударит по Украине с новой силой, и в этот раз кампания будет точно более успешной.

"Но по факту тогда нужно признать, что Трамп – больший альфа-самец, чем сам Путин. А это уже понятийные проблемы, когда царь становится в понимании оцепления слабым", — считает Шлинчак.

Именно поэтому, по его мнению, Путин будет воевать до тех пор, пока будет объективно силен. Впрочем, как добавляет эксперт, это не исключает сценариев, которые он будет водить хороводы с Трампом или Си Цзиньпином. Эксперт убежден, что диктатор все же не остановит войну, потому что для него такие действия будут более опасными и даже смертоносными.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Песков сообщил, пойдет ли Путин на переговоры с Трампом.



