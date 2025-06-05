Украинский историк Александр Алферов рассказал об этимологии фамилии российского диктатора Владимира Путина — и, по его словам, положительного значения она не имеет.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Как объяснил Алферов, фамилия Путин происходит от имени Путя — некрещеного имени, которое в древности давали ребенку вторым, после крестильного. К нему добавили суффикс "-ин", и так появилась фамилия.

Корни этого имени — в слове "путаты", происходящем из старославянского "потаты". В современном украинском языке "путать" означает путать, запутывать, терять логику, встревать впросак, связывать веревками. У белорусов – "путать", у сербов и хорватов – "путать" (т.е. плохо работать).

"У этого слова много значений, но все отрицательные. Как говорится: "На роду написано"", — прокомментировал Алферов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как живет бывшая супруга Путина после развода с ним. Бывшая супруга президента России Владимира Путина, Людмила Очеретная (ранее Путина), после развода с диктатором продолжает оставаться одной из самых загадочных фигур в российском публичном пространстве. Ее жизнь после разрыва с Путиным в 2013 году почти полностью отошла от внимания медиа, хотя иногда у российских и западных СМИ появляются упоминания о ее личных делах.

В начале 2016 года журналисты обнаружили, что Людмила взяла новую фамилию – Очеретная. Это породило слухи о ее возможном браке с Артуром Очеретным, руководителем Центра развития межличностных коммуникаций. Говорят, что их отношения начались еще в начале 2000-х годов, но стали серьезными после завершения брака Людмилы с Путиным. В 2019 году российские медиа опубликовали снимки из лондонского аэропорта Хитроу, где Людмила и Камыш вместе прилетели рейсом из Москвы. Очевидцы вспоминают, что пара вела себя спокойно и сдержанно, а по прибытии они направились к автомобилю, который их ждал.