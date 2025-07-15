Правление Путина станет историей: озвучены неожилданные планы режима в Кремле

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука поделился мнением о возможном изменении власти в России и ее последствиях для войны против Украины.

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Он отметил, что не стоит переоценивать личную роль Владимира Путина в современной российской политике, поскольку за два десятилетия в Кремле сформировалась система так называемого "коллективного Путина".

"Я бы не преувеличивал единоличную роль Путина в нынешних событиях. Ведь за 25 лет этот режим выстроил "коллективного Путина", который, конечно, не однороден — там сохраняется конкуренция и за влияние на принятие решений, и за доступ к "кормушкам"", — подчеркнул Тука.

По его мнению, российские элиты вполне могут найти нового лидера, не меняя общего курса страны.

"Их объединяет не только Путин как личность. Если появится приемлемая замена, переход власти состоится без особого сопротивления. Однако позиция Кремля относительно Украины и войны останется такой же жесткой. Политика не изменится ни при Путине, ни после него. Вероятность того, что придет кто-то, кто постепенно начнет менять имперскую. сам процесс будет длительным и сложным", – добавил он.

Следует напомнить, что ранее Путин неожиданно упомянул тему преемника, заявив о наличии "нескольких кандидатов", чтобы у "народа был выбор". Это вызвало удивление, ведь тема транзита властей в РФ долгое время считалась закрытой, особенно после мартовских выборов 2024 года.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп должен был дать российскому диктатору Владимиру Путину гораздо меньше времени для принятия решения о мире, чем предложенные 50 дней. Такое мнение высказала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, комментируя последние заявления американского лидера по поводу войны в Украине.