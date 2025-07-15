Правление Путина станет историей: озвучены неожилданные планы режима в Кремле

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Клименко Елена
Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука поделился мнением о возможном изменении власти в России и ее последствиях для войны против Украины.
Фото: из открытых источников
Он отметил, что не стоит переоценивать личную роль Владимира Путина в современной российской политике, поскольку за два десятилетия в Кремле сформировалась система так называемого "коллективного Путина".
По его мнению, российские элиты вполне могут найти нового лидера, не меняя общего курса страны.
Следует напомнить, что ранее Путин неожиданно упомянул тему преемника, заявив о наличии "нескольких кандидатов", чтобы у "народа был выбор". Это вызвало удивление, ведь тема транзита властей в РФ долгое время считалась закрытой, особенно после мартовских выборов 2024 года.
Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп должен был дать российскому диктатору Владимиру Путину гораздо меньше времени для принятия решения о мире, чем предложенные 50 дней. Такое мнение высказала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, комментируя последние заявления американского лидера по поводу войны в Украине.