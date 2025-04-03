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Предатель Азаров активно строит новую карьеру в РФ: чем будет заниматься и при чем здесь Кадыров

Азаров вместе с другими изменниками создал в России так называемый "клуб народного единства", члены которого открыто поддерживают уничтожение украинцев и агрессию РФ.

сегодня, 10:30
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Клименко Елена

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров продолжает пытаться получить новые титулы и должности в России. В этот раз он решил баллотироваться на должность академика Российской академии наук, избрав направление "горные науки".

Предатель Азаров активно строит новую карьеру в РФ: чем будет заниматься и при чем здесь Кадыров

Николай Азаров. Фото: УНИАН

Информация об этом появилась на сайте научной электронной библиотеки Elibrary, где отмечено, что Азаров стремится стать академиком, несмотря на полное отсутствие научной деятельности, что подтверждается его нулевым индексом Хирша. Этот индекс, внедренный физиком Хорхе Хиршем, используется для оценки научной производительности и основывается на количестве публикаций и их цитировании. Следовательно, индекс Азарова больше похож на показатель новичка в научной среде.

В то же время в сети отметили, что ситуация не уникальна, напомнив, что Рамзан Кадыров также имеет почетное звание академика Российской академии естественных наук, которое он получил за "вклад в стабильность и мир" в Чечне.

Некоторые пользователи предположили, что сегодня звание академика в РАН, вероятно, стали раздавать без какой-либо реальной научной деятельности, а индивиды с сомнительной репутацией могут получать такие титулы без заслуг.

Напомним, что Азаров вместе с другими изменниками создал в России так называемый "клуб народного единства", члены которого открыто поддерживают уничтожение украинцев и военную агрессию России. На первом заседании клуба участники заявили о намерении уничтожить украинскую нацию.

Ранее портал "Комментарии" писал, что по разрешению Киевского суда будет проводиться заочное расследование деятельности экс-премьер-министра Николая Азарова. Расследование проводится по делу о Харьковских соглашениях.



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