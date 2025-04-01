Предложение приветствовали шквалом аплодисментов: что в РФ предложили сделать с холостяками

Во время Московского экономического форума-2025 бывший российский депутат Виктор Таранин высказал идею введения специального налога для бездетных мужчин, не состоящих в браке.

Холостяки в РФ под прицелом

В частности, Таранин отметил, что в России насчитывается десятки миллионов одиноких мужчин, которые придерживаются принципов "все для себя" и "никому ничего не должен". По его мнению, такая модель поведения вредна, и общество должно ее изменить. Одним из шагов в этом направлении он считает введение налога на бездетность.

"Если в стране есть 30 миллионов таких людей, я предлагаю радикальное решение — ввести налог на бездетность в размере около 20% от заработной платы", — заявил политик.

Примечательно, что предложение Таранина в зале было встречено аплодисментами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в террористической России работают над повышением рождаемости. В частности, там хотят стимулировать беременность и заставить рожать школьниц и студенток.

При этом известно, что в Кемеровской области РФ уже ввели единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей для беременных школьниц и студенток. Понятно, что таковая помощь начинает начисляться после 22 недель беременности. Еще одно условие выплаты компенсации – постановка на учет для беременных.

Примечательно, что такая же выплата в размере 100 тыс. рублей ввели раньше и в Орловской области. При этом единовременную выплату, кроме беременных студенток, также будут выплачивать девушкам-школьницам, которые стали на учет по беременности.

Теперь же в РФ решили простимулировать мужчин заводить семью и рожать детей, чтобы не платить государству новые налоги.



