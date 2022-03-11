Предоставляла данные об Украине: Путин "взялся" за одну из служб ФСБ – СМИ

После четырнадцати дней военного вторжения в Украину, глава Кремля Владимир Путин начал репрессии в отношении 5-й службы ФСБ, которая отслеживает связи с партнерами из-за границы. Ведь ее представители перед началом войны давали ему информацию о политической ситуации в нашей стране.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом сообщает "Медуза", что признано в России иностранным изданием, ссылаясь на источники собственных журналистов, которые отслеживают работу ФСБ уже не один год.

Как отмечает издание в своем материале, как раз сотрудники 5 службы отвечали за предоставление российскому президенту данных об украинских политических событиях перед агрессией. Через две недели вторжение Путин осознал, что подчиненные его ввели в заблуждение. Представители 5-й службы боялись разгневать президента и предоставляли последнему такие данные, которые он сам желал слышать.

Издание также информирует, что по состоянию на сегодняшний день руководитель службы – генерал Беседа и его заместитель – отправлены под домашний арест. Причина таких тотальных репрессий — нецелевое использование средств, которые выделялись для проведения операций, еще — плохая разведывательная информация.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин переходит к плану ядерного шантажа. Президент РФ Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции. Сегодня ЧАЭС находится под полным контролем войск РФ, и именно оккупационные войска могут по приказу из Кремля создать техногенную катастрофу. После того как может быть совершен теракт, оккупационные войска постараются переложить всю ответственность за совершенное на украинских защитников.

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