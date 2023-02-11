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Предсказал Европе "исчезновение": Медведев сделал новое заявление из-за заграничных визитов и одежды Зеленского

Медведев прокомментировал зарубежные визиты Зеленского

сегодня, 17:15
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Автор:

Лиля Воробьева

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев снова отметился новым абсурдным заявлением, где в очередной раз обозвал Украину, предрек "исчезновение" Европе и во всем обвинил США. Так он отреагировал на визит Владимира Зеленского в Великобританию и страны Европейского союза. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

Предсказал Европе "исчезновение": Медведев сделал новое заявление из-за заграничных визитов и одежды Зеленского

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

В этот раз Медведеву даже не понравилась одежда украинского президента во время его заграничных визитов. Бывший российский президент снова назвал Украину "страной 404" и цинично "сочувствовал" украинцам, борющимся против оккупантов в составе ВСУ.


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Кроме того, он начал комментировать одежду Владимира Зеленского во время его официальных визитов в Великобританию и страны ЕС. Медведев, обожающий покупать для себя дорогие западные бренды, написал, что стиль украинского президента – это "национальное унижение" для европейцев. Вроде бы такое они могли бы стерпеть от Америки, а сегодня должны "страдать" через Украину.

От приспешника Кремля досталось также европейским лидерам, которых Медведев назвал "недомерками, дилетантами, махровыми русофобами".

Встречу президента Украины с лидерами ЕС Медведев назвал "цирком уродов". Также он в очередной раз сделал свой безумный прогноз на будущее, где, мол, Европа скоро исчезнет через США, Польшу и страны Балтии.

Предсказал Европе ”исчезновение”: Медведев сделал новое заявление из-за заграничных визитов и одежды Зеленского - фото 2
Предсказал Европе ”исчезновение”: Медведев сделал новое заявление из-за заграничных визитов и одежды Зеленского - фото 3

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Шойгу нашли объяснение вчерашнему ракетному удару по Украине . Причины ракетных ударов российских войск по гражданской инфраструктуре Украины не изменяются. Оказывается, вчерашняя ракетная атака была обусловлена тем, чтобы помешать попаданию западного вооружения на фронт. Так в Министерстве обороны РФ прокомментировали вчерашний массированный ракетный обстрел Украины.




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