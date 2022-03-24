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Представитель РФ в ООН признал готовность Путина нажать ядерную кнопку

Представитель РФ в ООН цинично заявил о готовности Путина нажать ядерную кнопку

сегодня, 08:32
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские дипломаты уже даже не пытаются использовать дипломатический язык, чтобы скрыть возможность использования Москвой ядерного оружия. Дипломаты страны-агрессора открыто допускают возможность использовании ядерного оружия. Готовность к такому сценарию подтвердил представитель России в ООН Дмитрий Полянский. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News".

Представитель РФ в ООН признал готовность Путина нажать ядерную кнопку

Дмитрий Полянский. Фото: из открытых источников

Первый заместитель постпреда России при ООН в разговоре с иностранными журналистами отметил, что Россия может прибегнуть к применению ядреного оружия, если ее на это спровоцирует НАТО. К тому же, если Россия будет чувствовать, что на нее могут напасть, то она сразу же применит ядерное оружие. именно поэтому РФ и имеет ядерный статус.

Российский дипломат пригрозил Западу, который пытается угрожать России и тем самым увеличивает риски использования ядерного оружия. Полянский дерзко добавил журналистам, каждый, кто имеет дело с державой, на территории которой есть огромный ядерный арсенал, должен просчитывать наперед все риски, а потом уже делать какие-то заявления или совершать какие-то действия.

Ранее примерно в таком же тоне высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он допустил, что президент РФ может нажать на ядерную кнопку, если поймет, что есть угроза для России.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска пытаются бороться с мирным населением, которое даже в оккупации дает отпор агрессору. Примером есть постоянные массовые митинги в Херсоне. Против протестующих в Херсоне применяет Росгвардия, людям прямым текстом грозятся расправами и террором.



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Источник: https://news.sky.com/story/russian-diplomat-if-nato-threatens-us-we-have-the-right-to-press-the-nuclear-button-12573773
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