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Прекращение войны в Украине: Медведев раскрыл, ждет ли РФ помощи от Трампа

Медведев заявил, что РФ смотрит на новую администрацию США с «определенной надеждой»

сегодня, 18:43
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Ткачик Олеся

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия смотрит на новую администрацию, которая формируется в США, с "определенной надеждой". Так он отреагировал на вопрос о том, рассчитывает ли Кремль на помощь новоизбранного президента Дональда Трампа в прекращении войны в Украине.

Прекращение войны в Украине: Медведев раскрыл, ждет ли РФ помощи от Трампа

Дмитрий Медведев

Медведев, в интервью телеканалу Al-Arabiya заявил, что якобы РФ в первую очередь рассчитывает на собственные силы.

"Мы рассчитываем только на себя и с точки зрения нашей обороноспособности, с точки зрения судьбы этого конфликта и нашей несомненной победы в этом конфликте, и с точки зрения выстраивания отношений с другими странами", — заявил Медведев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Ермак заявил, что Украина готова к мирным переговорам. Но это возможно только если мы выйдем на границы 23 февраля 2022 года. По словам Ермака, такая позиция стала бы отправной точкой для дальнейшего урегулирования войны, поскольку до полномасштабного вторжения часть Украины уже была оккупирована. Однако, по словам руководителя Офиса президента, сейчас Россия не проявляет никаких признаков такой готовности.

Ранее Украина заявляла о готовности к переговорам в случае возвращения границ 1991 года. Но президент Владимир Зеленский заявлял, что пока невозможно вернуть все оккупированные территории военным путем.

Также "Комментарии" рассказывали, что в Госдуме РФ ответили на предложение Ермака и заявили, что Россия не будет идти на территориальные уступки Украине. Как заявил депутат Чепа, в Конституцию РФ внесены новые регионы и Крым, это якобы российские территории, поэтому их статус никто обсуждать не будет.




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