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Прекращение войны в Украине не является уступкой для Путина, в этом прямой интерес России

На Западе убеждены, что Путин должен быть заинтересован в прекращении войны, потому что без этого РФ придет конец

сегодня, 07:39
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Ткачик Олеся

Россия, которая называет себя супердержавой, пользуется помощью Ирана и КНДР в войне против Украины, и именно это свидетельствует о том, что там идет что-то "не так", об этом в колонке для New York Post написал академический директор Амстердамского университета, ранее работавший в правительстве США, Эндрю Чахоян.

Прекращение войны в Украине не является уступкой для Путина, в этом прямой интерес России

Владимир Путин

По его словам, президент США Дональд Трамп хочет договориться о прекращении войны, и для кремлевского диктатора Владимира Путина это может стать шансом.

"Москва должна смириться с тяжелой правдой: прекращение преступной захватнической войны не уступка, а неизбежность, которая будет служить наилучшим интересам России", — отметил эксперт.

Он указывает на то, что сейчас российская экономика "проваливается" и дальше будет еще хуже. Эксперт упоминает об инфляции в РФ, которая выросла до 9,5% в прошлом году, что почти втрое превышает уровень США, из-за опрометчивых военных расходов. Чахоян добавляет, что, например, цены на такие основные продукты как картофель и лук, в России выросли на 91% и 47% соответственно.

"Отчаянная реакция Центрального банка — повышение процентных ставок до 21% — красноречиво говорит о состоянии экономики. С середины 2024 года рубль упал более чем на 20%, теперь стоит буквально копейки", – подчеркнул эксперт.

По его словам, все плохо у РФ не только с экономикой, но и плохие дела тоже на фронте. Например, только за последние семь месяцев потери российских военных выросли почти до 300 000 убитых и раненых — почти столько, сколько за предыдущие два года вместе взятые.

"Кремль любит намекать – или прямо угрожать – использованием оружия конца света. Но если мы поддадимся такому шантажу, Москва расценит это как признак слабости, что сделает будущие ядерные столкновения почти неизбежными", — убежден эксперт.

Он добавил, что недооцененная реальность в том, что когда-то на Западе боялись, что может сделать Москва, когда проиграет, но теперь кремлевский диктатор Владимир Путин дал всем подсказку.

"После унизительного отступления России из Сирии, где она поддерживала Асада с 1970-х годов, российский президент просто заявил о присоединении к международному праву и уважению суверенитета. Контроль Кремля над информационным пространством тотальный и полный. Когда российские войска уйдут из Украины, Москва также представит это как выигрыш", — убежден эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп сообщил о том, что имел разговор с Путиным.




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Источник: https://nypost.com/2025/02/07/opinion/russias-war-with-ukraine-is-taking-a-heavy-toll-on-its-economy/
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