Президент Бразилии снова прилетел к Путину с особой миссией: первые подробности о визите

Бразильский спецборт приземлился в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Луис Инасиу Лула да Силва (фото из открытых источников)

Ранее Лула да Силва заявлял, что может снова навестить Москву, чтобы попросить Путина принять личное участие в переговорах в Стамбуле.

Дмитрий Песков отметил, что Кремль проинформирует о контактах президентов по мере их согласования.

Позднее посольство Бразилии в России подтвердило прилет президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Москву.

"Посольству Бразилии известно, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сделает техническую остановку в Москве. Дополнительной информацией по этому вопросу посольство не владеет", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Бразилии обратится к Путину с важной просьбой. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерена убедить российского лидера Владимира Путина согласиться на личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры предлагают провести в Турции. Об этом Лула заявил во время пресс-конференции в Китае 14 мая, накануне своего визита в Москву, который планируется на обратном пути в Бразилию.

"Я постараюсь с ним поговорить", — сказал Лула, добавив с иронией: "Мне не трудно сказать: 'Друг Путин, отправляйся в Стамбул и договорись, ради Бога!'".

Китай и Бразилия также обнародовали совместное заявление, в котором приветствовали инициативу Кремля о возможности прямых переговоров с Киевом. Обе страны подчеркнули, что только дипломатический диалог может привести к завершению войны. Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал Бразилию проявить свой международный вес и повлиять на Путина с целью организации встречи с Зеленским.

