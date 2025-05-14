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Президент Бразилии снова прилетел к Путину с особой миссией: первые подробности о визите

Луис Инасиу Лула да Силва совершит техническую остановку в Москве, сообщили в посольстве Бразилии.

сегодня, 18:11
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Лиля Воробьева

Бразильский спецборт приземлился в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Президент Бразилии снова прилетел к Путину с особой миссией: первые подробности о визите

Луис Инасиу Лула да Силва (фото из открытых источников)

Ранее Лула да Силва заявлял, что может снова навестить Москву, чтобы попросить Путина принять личное участие в переговорах в Стамбуле.

Дмитрий Песков отметил, что Кремль проинформирует о контактах президентов по мере их согласования.

Позднее посольство Бразилии в России подтвердило прилет президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Москву.

"Посольству Бразилии известно, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сделает техническую остановку в Москве. Дополнительной информацией по этому вопросу посольство не владеет", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Бразилии обратится к Путину с важной просьбой. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерена убедить российского лидера Владимира Путина согласиться на личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры предлагают провести в Турции. Об этом Лула заявил во время пресс-конференции в Китае 14 мая, накануне своего визита в Москву, который планируется на обратном пути в Бразилию.

"Я постараюсь с ним поговорить", — сказал Лула, добавив с иронией: "Мне не трудно сказать: 'Друг Путин, отправляйся в Стамбул и договорись, ради Бога!'".

Китай и Бразилия также обнародовали совместное заявление, в котором приветствовали инициативу Кремля о возможности прямых переговоров с Киевом. Обе страны подчеркнули, что только дипломатический диалог может привести к завершению войны. Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал Бразилию проявить свой международный вес и повлиять на Путина с целью организации встречи с Зеленским.



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