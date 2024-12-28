Приднестровью перекроют газ: как Россия объяснила свое решение

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Марьян Ощановский
"Газпром" с 1 января 2025 года прекратит поставки газа в молдавское Приднестровье. Компания 28 декабря направила сообщение Moldovagaz о намерении прекратить поставки газа.
Приднестровью отключат газ. Фото из открытых источников
"Газпром" обвинил Moldovagaz в "регулярном невыполнении своих платежных обязательств по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий".
Руководитель Moldovagaz Вадим Чебан сообщил, что компания "приняла к сведению" решение "Газпрома". Он напомнил, что с декабря 2022 года весь поставляемый из России газ передавали в приднестровский регион.
Как известно, Молдова получает газ из России по контракту, действующему до конца октября 2026 года. С осени 2022 года "Газпром" ограничил поставки газа до 5,7 млн. кубометров газа в сутки. С конца 2022 года весь российский газ отправляют в Приднестровье, где его используют для генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС, а остальные – для бытовых нужд.
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