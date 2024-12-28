Приднестровью перекроют газ: как Россия объяснила свое решение

"Газпром" с 1 января 2025 года прекратит поставки газа в молдавское Приднестровье. Компания 28 декабря направила сообщение Moldovagaz о намерении прекратить поставки газа.

Приднестровью отключат газ. Фото из открытых источников

"Газпром" обвинил Moldovagaz в "регулярном невыполнении своих платежных обязательств по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий".

"Ограничение будет действовать до тех пор, пока "Газпром" не сообщит Moldovagaz о другом. "Газпром" оставляет за собой все свои права, включая право на одностороннее расторжение контракта и право требовать от Moldovagaz возмещения всех убытков и уплаты штрафов за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Moldovagaz своих обязательств по контракту", – говорится в сообщении компании.

Руководитель Moldovagaz Вадим Чебан сообщил, что компания "приняла к сведению" решение "Газпрома". Он напомнил, что с декабря 2022 года весь поставляемый из России газ передавали в приднестровский регион.

"Природный газ для потребителей правого берега Днестра покупали на региональных и европейских рынках. Следует подчеркнуть, что Moldovagaz законтрактовал необходимые объемы газа, полностью обеспечивающие все потребление Правобережья до конца марта 2025 года", — уточнил Вадим Чебан.

Как известно, Молдова получает газ из России по контракту, действующему до конца октября 2026 года. С осени 2022 года "Газпром" ограничил поставки газа до 5,7 млн. кубометров газа в сутки. С конца 2022 года весь российский газ отправляют в Приднестровье, где его используют для генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС, а остальные – для бытовых нужд.