Пригожин объявил охоту на зятя Шойгу: какая причина

Руководитель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин дал обещание поймать блогера из РФ Алексея Столярова, что приходится зятем Сергею Шойгу, за то, что он якобы имеет антивоенные убеждения.

Евгений Пригожин (фото из открытых источников)

Как информируют российские Telegram, перед этим упоминавшийся блогер "лайкнул" сообщения другого своего коллеги — Юрия Дудя, обвиняющего Путина и других представителей кремлевских властей в кровавой и "бессмысленной" войне.

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Позже Столяров забрал "лайк", однако, эта реакция зятя Шойгу попала в "скрины". Его поступок начали комментировать выступающие за вторжение граждане РФ, для чего тот послал их на линию фронта: "Z-быдло забыли спросить. Иди на фронт, а не п*зди мне здесь".

Затем этот блогер обнародовал новое сообщение, объясняя, что ничего не "лайкал" и никому не писал. Зять Шойгу подчеркнул аудитории, что нужно "иметь свою голову на плечах", и намекнул, что это фейк, а он в этой истории жертва манипуляций и фотошопа.





Евгений Пригожин также прокомментировал эту скандальную историю. Он призывает поймать этого блогера и доставить его к нему.

"Я его научу в течение шести недель, а поскольку я сам являюсь Z-быдлом, то помогу ему исправиться, отправив его на боевые действия. Я не совсем понял первую часть запроса, но поскольку там был вопрос: "Вдуть или не вдуть", то перед этим можно ему "вдуть", сказал Пригожин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в армию Пригожина вербовали зеков и из Украины. Силовики провели в Виннице спецоперацию и задержали российского наемника, который отбирал "кандидатов" и вербовал их в ПИК Пригожин. За вступление в ряды "вагеровцев" и участие в боевых действиях против Украины злоумышленник обещал каждому "рекруту" определенную сумму: от 2 до 4 тысяч долларов в месяц.