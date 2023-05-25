Пригожин позиционирует себя как альтернатива Путину – военный аналитик

Британский военный аналитик Шон Белл считает, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин позиционирует себя как альтернатива президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Sky News.

Путин и Пригожин. Фото из открытых источников

Российский бизнесмен и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин критикует военное руководство РФ.

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"Пригожин обвинил российского министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова в том, что они являются главной проблемой в российском министерстве обороны и блокируют поддержку и поставку "Вагнера"", — говорит Шон Белл.

Кроме того, Пригожин заявляет, что готов вывести из Бахмута свои военные группировки, если ему не предоставят больше боеприпасов и другого вооружения. Британский военный аналитик считает, что такими действиями Евгений Пригожин "позиционирует себя как достойную альтернативу Путину", который является "сторонником жесткой линии".

"Скорее всего, Пригожин знает, что Путину нужны его наемники для достижения успеха на поле боя", – говорит Белл.

Аналитик считает, что если "Вагнер" выйдет из Бахмута, а российская армия терпит неудачу, это еще больше продемонстрирует "заслуги" Пригожина" и повысит его влияние.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России провели опрос о том, за кого граждане РФ проголосовали бы на выборах президента. Российский диктатор Владимир Путин значительно опередил других претендентов, однако на втором месте оказался владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Также "Комментарии" писали, что россияне назвали новую "законную цель" в Украине.