"Пригожин жив и уже позвонил Путину": появилась информация, где сейчас может быть главарь ЧВК

В вторник, 29 августа, в городе Санкт-Петербург на Пороховском кладбище состоялась закрытая траурная церемония, во время которой похоронили руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, ушедшего из жизни в результате авиакатастрофы на территории Тверской области. Как сообщили российские СМИ, его могила рядом с могилой отца. Но уже сегодня на Telegram-канале Генерал СВР, ведущий экс-генерал Службы внешней разведки РФ и часто обнародующий инсайды из Кремля, заявили, что Евгений Пригожин жив и даже разговаривал по телефону с российским президентом Владимиром Путиным.

Евгений Пригожин (фото из открытых источников)

На канале говорят о похоронной процессии Пригожина и его ближайшего соратника в ЧВК "Вагнера" Чекалова как о "спецоперации", что якобы состоялась "по утвержденному утром секретному плану, и никаких проблем с его реализацией не было".

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Еще экс-генерал СВР пишет, что хозяин Кремля говорил по видеосвязи с "покойником".

"Пригожин жив и вполне здоров, находясь в одной заокеанской стране, провел двадцатиминутный разговор с Путиным, в котором они еще раз и окончательно обсудили условия передела собственности и сфер влияния, а также передачи дел по всем видам деятельности ЧВК "Вагнера" и структур Евгения Пригожина. ", — написано в информации

"Президент и бывший глава ЧВК "Вагнера" подтвердили взятые на себя ранее обязательства. Судя по теплому окончанию беседы, оба остались довольны финалом всеобщей истории", — добавляют представители канала.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин знает, что Пригожин жив и готовит ему месть. Доктор исторических наук и политический аналитик Валерий Соловей утверждает, что Евгений Пригожин действительно жив, а в авиатроше 23 августа погиб его двойник, а не лидер вагнеровов .