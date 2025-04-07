В России снова наблюдается "форс-мажор непредсказуемого характера", поскольку в Сибири бушует мощная стихия. Ураган, пронесшийся по региону, оставил десятки тысяч людей без электричества, а за ним последовали масштабные лесные пожары, охватившие Красноярский край, Хакасию и Иркутскую область. В этих регионах объявлено чрезвычайное положение, возникли проблемы с эвакуацией, а также наблюдаются многочисленные человеческие жертвы и ущерб.

Фото: из открытых источников

В Красноярском крае, где пострадали десятки населенных пунктов, без электричества остаются более 75 тысяч человек. В результате урагана лесные пожары быстро распространяются, в частности, в Минусинском районе, где уже введен режим чрезвычайной ситуации, а местным жителям рекомендуют готовиться к эвакуации.

В Хакасии стихия обесточила 15 населенных пунктов, и количество пострадавших, среди которых двое детей, продолжает расти. В частности, в настоящее время есть сообщения о, по меньшей мере, 40 пострадавших.

Между тем, в Иркутской области, в городе Тулун, где проживает около 40 тысяч человек, практически остановлено электроснабжение. Местные власти объявили об организации сбора необходимых вещей для людей, которым придется покинуть свои дома.

Кажется, природа решила дать "воспитательную лекцию", оставляя людей в темноте и дыме. Иронично, но местным спасателям некого обвинить, кроме погодных условий, хотя, как обычно, такие стихийные бедствия часто поднимают вопрос о готовности к подобным ситуациям и состоянии инфраструктуры.



Напомним, как уже писали "Комментарии", проект соглашения о недрах — это форма шантажа Украины администрацией Дональда Трампа, заявил политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимир Горбач.



