Привет Кадырову: сразу в двух городах России сильные взрывы

В Курске и Грозном (РФ) в ночь на 12 декабря прозвучала серия взрывов. В столице Чечни могло быть атаковано беспилотниками здание полка Министерства внутренних дел этого региона. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает телеграмм-канал Astra, а также ряд российских СМИ.

Взрывы. Фото: из открытых источников

Сообщается, что информация о взрывах в городе Курск начала поступать после полуночи. Также в сети были обнародованы кадры, снятые камерами наблюдения, на которых можно услышать звуки взрывов и вспышки.

В местных пабликах писали якобы о сигнале о ракетной опасности в Курске. Также отмечается, что взрывы будто бы были достаточно сильными.

Но местные власти пока не делали заявлений о ситуации в городе.

Кроме того, появились публикации в сети о взрывах в столице Чечне примерно в это же время.

По неподтвержденным данным, в Грозном произошла воздушная атака с применением БПЛА на здание второго полка МВД Чечни в этом городе. Кроме того, в сети показали кадры "прилета" в Грозном, якобы именно по этому объекту. Телеграмм-канал пишут, что российские спецслужбы сразу же прибыли на место взрыва.

Спустя какое-то время в сети появились данные, что в столице Чечни после дронового удара по зданию второго полка МВД были раненые среди силовиков. Сообщается, что по меньшей мере пять карет скорой помощи отвезли раненых в ближайшую больницу.

Стоит напомнить, что это не первая атака с применением беспилотников на Чечню. Так, 4 декабря утром сообщалось о том, что в Грозном прогремел взрыв. Тогда же в местном аэропорту был введен план "Ковер". В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров признал атаку БПЛА на полк полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова.

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