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Призывы к смене Путина: британская разведка рассказала, почему диктатору уже есть, чего переживать

Британская разведка констатировала - в России зазвучали призывы к смене Путина

сегодня, 09:47 comments1561
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Автор:

Кравцев Сергей

Если еще некоторое время назад никто из российских оппозиционных политиков не высказывал мнение о необходимости замены Путина, то теперь такие призывы все чаще начинают звучать. Причиной такое смены парадигмы есть месседжи, которые озвучивают национал-патриоты и, в частности, Евгений Пригожин. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Призывы к смене Путина: британская разведка рассказала, почему диктатору уже есть, чего переживать

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как отмечается в сводке, 27 мая российский оппозиционный политик Борис Надеждин выступил на российском канале НТВ и призвал к избранию нового президента в 2024 году, чтобы восстановить нормальные отношения с Европой.


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По данным британской разведки, Надеждин открыто критиковал войну с момента вторжения, но, скорее всего, это первый призыв к замене Путина на государственном российском телевидении с момента ее начала.                                                                           

"За последние 15 месяцев в России были введены ограничения свободы слова, невиданные с советских времен. Однако существует реальная вероятность того, что недавняя язвительная риторика националистических деятелей, таких как владелец группы "Вагнер" Евгений Пригожин, побуждает оппозиционеров преодолеть табу", — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, в апреле 2023 года поддержка войны против Украины среди жителей России выросла до 75%. При этом около 30% жителей России ждут от Путина ядерного удара по Украине.

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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1664146307458424833/
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