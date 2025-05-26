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Проблемы с безопасностью могут возникнуть у россиян из-за санкций: что известно

Путин не может обеспечить безопасность для всей России, поэтому выбирает Москву

26 мая 2025, 16:48
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Недилько Ксения

У россиян проблемы с производством ракет к комплексам ПВО С400. Из-за санкций они способны производить от 50 до 200 ракет к этим системам в год. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

Проблемы с безопасностью могут возникнуть у россиян из-за санкций: что известно

Владимир Путин

"Также ряд комплексов С300 и С400 были утрачены, из-за чего Россия перемещает с Дальнего Востока комплексы в европейскую часть России. Раньше об этом рассказывал.

Запасы ракет к ПВО у россиян есть, на 2024 г. было более 10 тысяч ракет только к С400.

Но в результате санкций производство усложнилось, а разрядка ПВО происходит постоянно из-за атак неизвестных дронов, а также фронт", – отмечает Коваленко.

По его данным, если брать весь ВПК, то производство ракет для разных типов ПВО оценивается до 2000 в год.

"Это не значит, что враг не ищет возможности обходить санкции. Но свидетельствует, что систему ПВО России можно разрядить. Путин уже не может обеспечивать безопасность, которую обещал россиянам, и ориентируется преимущественно на защиту Москвы", – добавляет офицер.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Дмитрий Песков заявил, что высказывания президента США Дональда Трампа о Путине и обстрелах Украины – это "эмоциональная нагрузка", а сам Путин принимает решение для ударов по Украине исключительно в целях безопасности России, обвиняя Украину, что именно наше государство первым наносит удары по РФ.

"Все мы были свидетелями того, как киевский режим угрожал зарубежным лидерам накануне их приезда в Москву на празднование Дня Победы. Эти угрозы киевского режима слышали все. И многие находившиеся здесь лидеры они фактически стали свидетелями попыток киевского режима нанесения ударов дронами по территории Российской Федерации, по большим городам и по столице накануне столь важного дня. Эти попытки продолжаются, мы вынуждены принимать меры и президент Путин делает то, что предпринимает для обеспечения безопасности России", – заявил Песков в комментариях российским журналистам.



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