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Проблемы уже не удается скрыть: какую ситуацию не может удержать Кремль

На россиян не хватает денег: в России усугубляется кризис

сегодня, 18:49 comments1052
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Кречмаровская Наталия

У России все больше проблем из-за войны, развязанной против Украины. Официальная российская статистика уже не может скрыть экономические проблемы. Как объяснили в Центре противодействия дезинформации, ярким признаком проблем является увеличение задолженности по выплате заработной платы.

Проблемы уже не удается скрыть: какую ситуацию не может удержать Кремль

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре рассказали, что к концу апреля объем задолженности по выплате заработных плат в России достиг максимального уровня с 2021 года и составил 1,482 млрд рублей, или 18,8 млн долл. В Центре отметили, что почти все случаи задержки зарплаты связаны с отсутствием средств у хозяйствующих субъектов.

Аналитики уверены, что это следствие системного кризиса в российской экономике. И ситуация продолжает обостряться.

"Особенно ощутим спад в строительной отрасли — на строительные компании приходится две трети общего объема задолженности по заработной плате. В России уже фиксируется резкое сокращение объемов строительства по всей России и массовые банкротства компаний-застройщиков", — сообщили в Центре противодействия дезинформации.

По словам аналитиков, последствия нежелания Кремля завершить войну все яснее проявляются в России. Среди них – огромные бюджетные расходы на войну, санкции, высокая кредитная ставка, недоступность ипотечных кредитов для большинства населения, кризис в добывающей отрасли, падение доходов бюджета от экспорта энергоносителей и снижение уровня жизни граждан.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России заявили о большой стратегической ошибке в отношении Украины, совершенной в начале 90-х годов. В РФ признались, что всегда хотели получить контроль над Украиной, однако просчитались.




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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/14518
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